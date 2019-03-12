العثور على عبوات ناسفة مملوءة بنترات الأمونيوم في بابل بالعراق

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة مملوءة بمادة نترات الأمونيوم في محافظة بابل.



وذكرت مديرية شرطة بابل - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مفارز قسم المتفجرات ضمن قاطع المحاويل، توجهت إلى جسر 14 الطريق السريع تبعد عن الطريق العام مسافة 100 متر قرية أبو ضباع ناحية الإمام، بصحبة مفارز من استخبارات حماية المنشآت بغداد.



وأضاف البيان، أن المفارز عثرت على 4 عبوات ناسفة تتكون كل واحدة منها من حاوية بلاستيكية بحجم 35 لترًا وحجم 20 لترًا وحجم 10 لترات مملوءة بمادة نترات الأمونيوم ومطمورة تحت الأرض تم رفعها وتأمينها من قبل مكافحة المتفجرات دون حادث.