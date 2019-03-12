الجيش الصومالي يقتل 8 من مسلحي حركة الشباب

قتلت القوات الخاصة بالجيش الصومالي 8 من مسلحي حركة الشباب بإقليم شابيلي السفلي.



وذكر الجيش - في بيان أوردته إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم/ الثلاثاء/ - أن القوات الخاصة نفذت عملية ليلية في قرية دار السلام التابعة للإقليم وقتلت المسلحين بالتعاون مع شركاء دوليين.



ولم تعلق القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، التي تستهدف حركة الشباب في الصومال، على الحادث حتى الآن.