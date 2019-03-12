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رياضة

يثرب عادل تصعد لثمن نهائي بلاك بول الدولية للإسكواش

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:50 م
يثرب عادل
يثرب عادل
ريهام بكير
تأهلت يثرب عادل لاعبة المنتخب الوطني الأول لسيدات الإسكواش، ونجمة النادي الأهلي، لثمن نهائي بطولة "بلاك بول" الدولية، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 15 من مارس الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 107 آلف دولار.

وصعدت "عادل" لدور الـ16 عقب تغلبها على زميلتها بالمنتخب ميار هاني بنتيجة 3 - 2.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "11-8، 6-11، 11-3، 8-11، 12-10"، في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

ومن المقرر، أن تلتقي نجمة الأهلي في دور الـ16 مع اللاعبة الإنجليزية المخضرمة لورا ماسارو.

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