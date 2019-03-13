موجز البلد.. مباحثات مصرية سودانية.. ومدبولى يرحب بمقترح أبو العينين لإنشاء مدينة صناعية يابانية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



كان ضمن أهم الأخبار، ما قاله السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية كلا من الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع.



ونشر الموقع ، تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي حول حرصه على حضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين، معربًا عن ترحيبه بالمقترح الذي قدمه رجل الأعمال المصري، محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني خلال كلمته بمؤتمر المنتدى المصري الياباني، بشأن إنشاء مدينة صناعية يابانية على أرض مصر.