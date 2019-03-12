افتتاح عروض أفلام السينما الهندية بالهناجر

افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، راهوال كواليشيرايث سفير الهند بالقاهرة، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 12 مارس، الفيلم الهندي " باهيج ماليكا باهيج "، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهند علي ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بالتعاون مع قطاع الصندوق.



وفي بداية كلمته وجه "عبد الوهاب " الشكر للسفارة الهندية بالقاهرة علي التعاون الكبير مع قطاع الصندوق في اقامة العديد من الفعاليات الثقافية والسينمائية ضمن مهرجان الهند علي ضفاف النيل، واضاف عبد الوهاب أن سينما الهناجر تستضيف فعاليات سينمائية متعددة، التي تعتبر نموذج لنقل ثقافات الشعوب من خلال السينما، متمنيا التوسع في عرض المزيد من الأنشطة السينمائية.



وقال " راهول" في كلمته أن هذه هي الدورة السابعة من مهرجان الهند علي ضفاف النيل الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة، موجها الشكر لكافة قيادتها علي التعاون المبذول لإنجاح هذه الفعالية، مضيفا أن هذا العام سيتم عرض ستة أفلام هندية بالقاهرة وبورسعيد منهم فيلم للأطفال وهو "ستانلي كا دابا" ويعرض في الحادية عشر صباح الأربعاء 13 مارس بسينما الهناجر، مشيرا أن السينما أداة للقوة الناعمة للهند. لما تتمتع به السينما الهندية من اقبال جماهيري كبير في مصر والعالم .



أعقب ذلك عرض فيلم" باهيج ماليكا باهيج" بطولة " فرحان أخطر " ، " سونام كابور" ، إخراج " راكش اومبراكاش ميهرا" .