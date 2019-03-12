مسئولو مركز "Savills": الوقت الراهن هو المناسب للاستثمار العقاري في مصر.. صور

أكد مسئولو مركز "Savills" للاستشارات والاستثمارات العقارية، خلال ندوة تم عقدها بالجناح المصرى، بمعرض MIPIM 2019 العقارى، الذى يُقام حاليًا بمدينة كان الفرنسية، أن الوقت الراهن، هو الوقت المناسب للاستثمار العقارى فى مصر، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى مزدهر وفى تقدم، وأن الاستثمار العقارى فى مصر يزداد كل عام عن سابقه.



كما أكدوا أن السوق العقارية المصرية تُعد من أكبر الأسواق العقارية فى الشرق الأوسط، وهى قابلة لاستيعاب أكبر عدد من المشروعات والاستثمارات، معربين عن سعيهم الدائم للاستثمار فى مصر والمشاركة فى المشروعات المختلفة.



وعرض مسئولو مركز "Savills" للاستشارات العقارية، بمؤشرات لتقدم الاستثمار فى مصر، كما تم عرض أهم المدن الجديدة فى مصر، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم أطول برج فى أفريقيا، وكذا استعراض حجم الاستثمارات الضخمة فى مجال العقارات والإنشاءات فى المدن الجديدة.



من جانبه، تقدم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالشكر لمسئولى مركز "Savills" للاستشارات والاستثمارات العقارية، على تنظيم الندوة بالجناح المصرى، مؤكدًا أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية فى المجال العقارى، وأن الاقتصاد المصرى حاليًا فى تقدم وازدهار، ويتسم بصفة الاستدامة، حيث إن الدولة المصرية أصبحت تستثمر فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والتى تُعد من أهم المدن الجديدة، وتعتبر واجهة مصر على البحر المتوسط، وستكون مدينة متكاملة الأنشطة والخدمات، كما يتم تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.



وأكد المهندس خالد عباس، أن السوق المصرية، قابلة لاستيعاب الاستثمار المحلى والدولى، فى مجال الاستثمار العقارى، مضيفًا أن هناك سرعة فى إجراءات استصدار التراخيص اللازمة لأى من مشروعات التطوير العقارى، واستصدار القرارات الوزارية، كما أن هناك سرعة فى إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، وذلك تيسيرا من الحكومة المصرية للمستثمرين، وتشجيعًا لهم على الاستثمار.



