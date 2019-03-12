محمد سعفان: أحلم بتنظيم نقابي قوي يكون نواة لوحدة الوطن العربي

انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات الكويتي مطلق الزعبي رئيسا تنفيذيا للاتحاد جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد بالكويت خلال الفترة من 12إلى 14 مارس الجاري بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وسالم شبيب رئيس اتحاد عمال الكويت ومحمد حمد الهاجري رئيس اتحاد البترول وهلال إبراهيم نائبا عن السفير المصري طارق القوني وبمشاركة نحو 8 دول أعضاء.



و أكد محمد سعفان أنه يحلم بتنظيم نقابي قوي يكون نواة لوحدة الوطن العربي وأن نعمل سويا للدفاع عن قضايانا كيد واحدة وأضاف الوزير أن هناك مؤامرات تحاك ضد الدول العربية ولا يوجد دولة في مناة من الخطر مشيرا ان من كان آمن بالأمس يواجه مشاكل اليوم ودورنا مساندته حتى يقوم من عثرته.



ووجه الوزير رسالة لكافة النقابيين بالداخل والخارج أنه يجب أن ننحي خلافاتنا الشخصية جانبا وأن نضع وحدتنا نصب أعيننا مطالبا كافة النقابيين بضرورة تحمل المسؤولية تجاه مقدرات الامة العربية والوقوف صفا واحدا لمساندة الدول التي تعاني من الازمات حفاظا على عمالهم.



وأشار أنه لم ينس يوما أنه نقابي قبل أن يكون وزيرا مشيرا أن مسؤولية 28 مليون عامل مصري في رقبته.



فيما أكد غسان غصن أن الارهاب الذي ضرب الوطن العربي استهدف ركائز الاقتصاد في القطاعات الانتاجية والحيوية والسياحية وطالب بوضع برنامج متكامل للوحدة الاقتصادية بدء من حرية انقل الايدي العاملة ورؤوس الاموال وتبادل البضائع وممارسة النشاط الاقتصادي وجعل المنطقة العربية وحدة جمركية وتوحيد القوانين الاقتصادية.



وفي نهاية المؤتمر أعلن الكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات أنه في إطار بدء تحقيق التكامل الاقتصادي حتى لا يكون شعارات جوفاء ولتحقيقه على أرض الواقع أنشأ الاتحاد العربي شركة استثمارية بالتعاون مع حكومة السودان هدفها تشغيل الشباب والاعداد لإنشاء فروع لها بعدة دول عربية في محاولة للمساهمة في خفض نسبة البطالة عربيا والتي تصل لـ 25 مليون مواطن عربي كما ستعود الشركة بالنفع الاقتصادي من خلال تصدير منتجاتنا العربية لكافة دول العالم ويدرس الاتحاد حاليا إنشاء شركة مماثلة بدولة الكويت على أن تكون الشركة الأم والمقر الرسمي بمصر.