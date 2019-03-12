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أخبار العالم

أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:51 م
صدى البلد
قسم الخارجي
ذكر موقع "جلوبس" الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بمبلغ قدره 3.3 مليون دولار، وفقًا لمقترح الميزانية العامة للسنة المالية 2020، الذي تم تمريره أمس الاثنين في اجتماع الكونجرس الأمريكي.

وأفاد الموقع بأن تمويل إسرائيل يستند على الاتفاقية الموقعة بين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية في العام الماضي في البيت الأبيض، وتتضمن الاتفاقية منحة قيمتها 3.3 مليار دولار إلى إسرائيل لتعزيز قدراتها الدفاعية، والحفاظ على نظامها العسكري.

وأشار أيضًا إلى 1.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية للأردن، تقديرًا للتعاون الإستراتيجي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى في المنطقة، كما تضمنت الاتفاقية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لتطوير نظامها الصاروخي في السنوات السابقة بشكل منفصل تحت إشراف الكونجرس الأمريكي.

وبالرغم من أن الاتفاقية تضمنت بندا ينص على أن مساعدة أمريكا لإسرائيل في تطوير برنامجها الصاروخي جزء لا يتجزأ من المساعدات العسكرية العامة ولا يحق للسلطات الإسرائيلية أن تطلب مضاعفة المساعدات، إلا أن الشركات الإسرائيلية والحكومة تمارس الضغط للحصول على المزيد.

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