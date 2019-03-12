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وزير الأوقاف الأردني: تفريغ الأقصى من المصلين اعتداء صارخ على المواثيق الدولية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:57 م
وزير الأوقاف والشئون
وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني
أ ش أ
قال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل، إن الوزارة تتابع لحظة بلحظة وباهتمام شديد الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك من افتعال أحداث لتفريغه من المصلين والمرابطين وإغلاق بواباته والاعتداء بالضرب من شرطة الاحتلال على العاملين فيه والاعتداء على النساء والرجال العزّل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأوقاف أدان إغلاق المسجد الذي أُعد للصلاة، وللزيارة اعتداء صارخ على الحريات الدينية، وأمر مرفوض، ويسعى الاحتلال من ورائه إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة، وحمّل السلطة القائمة بالاحتلال مسئولية ما جرى.

وقال: إن أحداث اليوم هي انتهاك خطير لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، مشددًا على حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك عند المسلمين جميعًا.

ووصف الاعتداء عليه بأنه اعتداء على جميع المسلمين، وأن أي اعتداء على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك أو العاملين به يمس الأمة الاسلامية كافة.

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