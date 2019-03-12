برلمان تونس يحمل الحكومة مسئولية وفاة 11 رضيعا داخل الحضانات

اتهم نواب البرلمان التونسي الحكومة بالمسؤولية عن حادثة وفاة 12 رضيعا بمركز المولودين حديثا، وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، ودعوا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى الحضور في أقرب وقت للحوار حول هذه الحادثة، وما أثارته من استياء لدى الشعب التونسي.



وأجمع نواب المعارضة في البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة خصص جانب منها للحديث عن الحادثة وفق صحيفة الشروق التونسية أن قرار مكتب المجلس بعقد جلسة عامة للاستماع الى رئيس الحكومة، يندرج ضمن مهام المجلس في ممارسة دوره الرقابي وتحميل المسؤوليات للأطراف المعنية فضلا عن الوقوف عن حقائق وأسباب الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 12 رضيعا، داعين رئيس الحكومة الى الاستجابة لدعوة المجلس والحضور خلال الايام القليلة المقبلة.



واتهمت الكتلة الشعبية على لسان رئيسها أحمد الصديق، الحكومة بالمسؤولية عن الحادثة الأليمة"، معتبرا، أن الشعب التونسي يدفع فاتورة تدهور سياسات الائتلاف الحاكم في الصحة بعد مصادقته المتكررة على ميزانيات ليبرالية وموغلة في خدمة اللوبيات".



في المقابل، أيد نواب الائتلاف الحاكم التسريع بعقد جلسة حوار مع الحكومة،وأكد النائب عن كتلة حركة النهضة، الحبيب خذر، ضرورة عقد الجلسة في أقرب وقت حتى يتم الوقوف على أسباب هذه الحادث.