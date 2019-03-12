الشباب العربي والإفريقي: لا يكلف خزينة الدولة شيئًا.. ويروج سياحيا لـ أسوان

أكدت إدارة ملتقى الشباب العربي والإفريقي أن الملتقى لا يكلف خزينة الدولة شيئًا، وإنما على العكس تمامًا، فإنه يساعد في الترويج السياحي والثقافي لمدينة أسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام، كونها تم اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي 2019.



وأوضحت إدارة الملتقى -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الملتقى جاء تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي حقق نجاحا كبيرا خلال نسختيه في شرم الشيخ 2017 و2018، سواء من حيث التسويق والترويج السياحي للمدينة، أو من خلال أجندته وفعالياته التي تدعو إلى التواصل بين شباب العالم والتأكيد على رسالة السلام وقبول الآخر.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة بين 16 و18 مارس الجاري تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مختلَف الموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الإفريقية، وأعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.



ويعد البنك الأهلي المصري من الرعاة الرئيسيين للملتقى يشاركه بنكا (مصر والقاهرة) وبنوك أخرى وشركة (WE) التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ما يفصح عن الدور الوطني لهذه المؤسسات الكبيرة في عالم الاقتصاد ودورهما الريادي في مجال الأعمال.