نواب تيار المستقبل: ترسيخ العلاقات مع السعودية يعزز برنامج لبنان للنهوض

أكدت الكتلة النيابية لـ (تيار المستقبل) في لبنان، أن زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، يأتي ترسيخا للعلاقات الأخوية بين البلدين، وعلى نحو من شأنه تعزيز مكانة لبنان عربيا، بما يعطي دفعا قويا لبرنامج النهوض الذي يعول عليه اللبنانيون، كما يجدد ثقة السعوديين والخليجيين بدور لبنان في محيطه العربي.



وأشارت الكتلة النيابية – في ختام اجتماعها اليوم الثلاثاء– إلى أن إعادة تفعيل قنوات العمل المشترك بين الهيئات المختصة في البلدين، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، معربة عن تطلعها لأن تتكامل مع الجهود القائمة مع الدول الصديقة لدعم لبنان ومساعدته على مواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها.



وشدد نواب تيار المستقبل،على وجوب حماية البرنامج الحكومي للنهوض الاقتصادي والنأي به عن الأجندات السياسية والحزبية الضيقة، مؤكدين أن الإصلاحات الإدارية والمالية التي التزمت الحكومة في بيانها الوزاري بتنفيذها، تمثل المدخل الحقيقي والسليم لوقف الإهدار ومكافحة الفساد وحماية المال العام.



وأعتبر النواب أن حمل بعض القوى "راية مكافحة الفساد" إنما يأتي في إطار المزايدات التي تحجب الأنظار عن الجذور العميقة للفساد والإهدار وكل ما يتصل بمراحل إضعاف الدولة وتعطيل مؤسساتها والتعالي على سلطتها وقراراتها، مطالبين بالتركيز على البرنامج الحكومي والتضامن على إنجاز الإصلاحات المطلوبة.



وكان حزب الله قد شن في الآونة الأخيرة حملة كبيرة على رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة كما هاجم السياسات المالية المتبعة في البلاد منذ عام 1993 (إبان رئاسة حكومة رفيق الحريري).. مشيرا إلى أن السنيورة أنفق 11 مليار دولار أمريكي خارج إطار الموازنة العامة للدولة ودون مستندات رسمية، على نحو يمثل إهدارا للمال العام وينطوي على فساد مالي على حد تعبيره.



وعقّب السنيورة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، مؤكدا أن كافة الأموال التي أشار إليها حزب الله، أُنفقت بما يتفق مع الأصول وأحكام الدستور والقوانين المالية وبعد مراجعة الجهات الرقابية والمحاسبية، وبما يؤمن تسيير المرافق العامة وتلبية حاجات الدولة والمواطنين، واستعرض خلال المؤتمر مجموعة من الجداول والمستندات والبيانات الإحصائية التي تشير إلى أوجه الإنفاق لذلك المبلغ.



واعتبرت أوساط سياسية بتيار المستقبل وقوى ( 14 آذار) المناهضة لحزب الله، أن الحملة التي يقودها الحزب مؤخرا، تستهدف – بطريق غير مباشر – النيل من رئيس الوزراء سعد الحريري والضغط عليه سياسيا، خاصة وأن فؤاد السنيورة يعد أحد كبار السياسيين المقربين من الحريري وتياره.