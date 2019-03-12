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الاتحاد البرلماني الدولي: خمس وزراء العالم من النساء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:01 م
الوزيرات المصريات
الوزيرات المصريات
أ ش أ
قال الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير مشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء،إنه وفقا لخريطة المرأة في الحياة السياسية العالمية لعام 2019، التي تصدر كل عامين فان تمثيل النساء في عمليات صنع القرار السياسي مستمر في الارتفاع ببطء مع تسجيل تحسن طفيف منذ عام 2017.

وذكرت المنظمة الدولية أن الخريطة تعرض الترتيب العالمي للنساء في الجهازين التنفيذي والبرلماني للحكومات منذ أول يناير 2019، حيث سجلن هذا العام حصة غير مسبوقة للوزيرات بلغت 20.7 % ( 812 من أصل 3922 ) أي بزيادة قدرها 2.4 % مقارنة مع عام 2017 وذلك مع تنوع أكبر في أنواع الحقائب الوزارية التي تشغلها الوزيرات.

وأشار الاتحاد البرلماني ، إلى أنه بالنسبة لوضع المرأة في البرلمانات فإن حصتهن العالمية والبالغة 24.3 % قد زادت بنسبة 1 % منذ عام 2017 كما زادت حصة رئيسات البرلمانات أيضا بمقدار 0.6 % لتصل إلى 19.7 % ، وزادت حصة نائبات رؤساء البرلمان بمقدار 1.6 % لتصل إلى 28.2 %.

وأضاف التقرير أنه مع ذلك انخفض تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا من 7.2 % من رؤساء الدول المنتخبين إلى 6.6 % (10 من أصل 153) ومن 5.7 % من رؤساء الحكومات إلى 5.2 % (10 من أصل 193) .

ولفت التقرير إلى أن النساء باتت تشغل حوالي 50 %، أو أكثر من المناصب في تسع دول مقارنة بست دول في عام 2017،كما شهدت حصة النساء في مجالس الوزراء أعلى زيادة،حيث شهدت إثيوبيا أكبر زيادة في التمثيل السياسي للمرأة في الجهاز التنفيذي بارتفاع نسبة الوزيرات من 10 % في عام2017 إلى 47.6 %، في عام 2019 في الوقت الذي سجلت المكسيك أكبر زيادة في الأمريكتين بإضافة 5 وزيرات ما زاد النسبة الإجمالية للوزيرات بمقدار 26.3 % إلى 42.1 % .

وذكر التقرير أنه من بين بلدان آسيا، حققت باكستان تقدما كبيرا من عدم وجود أي وزيرة منذ عام 2012 إلى تسجيل نسبة غير مسبوقة من الوزيرات بلغت 12 % ، أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد استأثرت موريتانيا بأكبر حصة من الوزيرات في المنطقة بنسبة 31.8 % وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29 % .

وقال التقرير،بالنسبة لأوروبا، سجلت أكبر انخفاض في نسبة الوزيرات حيث سجلت سلوفينيا أكبر تراجع منذ عام 2017 إذ انخفضت نسبة الوزيرات من 50 % إلى 25 % ، ولم تعد أي امرأة تشغل منصبا وزاريا في ليتوانيا منذ عام 2017 حيث كان عددهن 3 من أصل 14 أي ما يعادل 21.4 %.

وأضاف في آسيا حصة النساء الوزيرات في الفلبين انخفضت بمقدار14.7 % إلى 10.3 %، وفقدت اليابان وزيرتين ما يترك وزيرة واحدة من بين 19 وزيرا أي نسبة 5.3 % .

ونوه التقرير إلى أن عدد البلدان التي لا توجد بها وزيرات انخفض من 13 بلدا في عام 2017 إلى 11 بلدا،موضحا أن أنواع الحقائب الوزارية التي تشغلها الوزيرات شهدت تحولا وعلى الرغم من تولي النساء أساسا الوزارات المعنية بالشؤون الاجتماعية (109 من أصل 1412 وزارة) أو شؤون الأسرة أو الأطفال أو المعاقين ( 107 من اصل 1412 ) فقد باتت وزارة التجارة والصناعة من بين الوزارات الخمس الأولى التي تشغلها النساء لأول مرة مع تراجع نسبتهن على رأس وزارات شؤون المرأة كما عادت وزارات العمل والتدريب المهني لأول مرة منذ عام 2012 إلى قائمة الوزارات الخمس الأولى التي تترأسها النساء.

وقال التقرير إنه من اللافت للنظر أنه مقارنة بعام 2017 فقد أصبحت المزيد من النساء تتولى حقائب وزارية كان يشغلها الرجال تقليديا إذ زاد عدد الوزيرات بنسبة 30 % في وزارات الدفاع و52.9 % في وزارات المالية و13.6 % في وزارات الخارجية.

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