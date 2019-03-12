تامر بشير: عشقى للسيارات تسبب في فركشة الجوازة.. فيديو

قال الإعلامي تامر بشير، إن حبه الشديد للسيارات تسبب في إنهاء علاقة مع فتاة رفض ذكر اسمها.



وقال خلال لقائه مع برنامج "كلام ستات"، المذاع عبر فضائية "one"،: "كانت بتاكل شوكولاته، ووقعت في العربية، وزعلت اني نزلتها في الشارع لحد ما ننضف العربية".



وأوضح بشير أنه يميل إلى عشق السيارات، والحفاظ عليها من أي مواد ترابية، بالإضافة إلى امتناعه عن التدخين داخل السيارة قائلا: "لو حد وقف يشرب سيجارة جنب العربية بقفل الشباك".

