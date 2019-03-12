رئيس المصرف المتحد: قانون الدفع الإلكتروني خطوة للتيسير على العملاء

ثمن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد من إسراع مجلس النواب في حسم قانون المدفوعات الإلكترونية والسداد غير النقدي في جلسته المنعقدة أمس، معتبرا أنها خطوة تسهم في التيسير على عملاء البنوك والجهاز المصرفي للقيام بدوره في الانتقال لمنظومة الدفع الإلكتروني.



وأوضح "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البنوك قطعت شوطا مهما في ذلك الملف غير ان هناك بعض الوقت سيتم اتخاذه لتفعيل منظومة التعامل غير النقدي بعد التأكد من اكتمال البنية التحتية تكنولوجيا لتطبيقات التعاملات الرقمية سواء عبر الموبايل البنكي او تقنيةQR.



وذكر أن كلا من البنك الاهلي المصري و المصرف المتحد وبنك مصر والقاهرة، قطعت شوطا هاما في تعزيز تلك الملفات من خلال مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني و التعامل اللا نقدي المؤمنة جيدا، مشيرا الي ان اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني ستحتاج لمواكبة التجار التطورات التكنولوجية ووجود بنية اساسية لديهم لتفعيلها وقبول التعامل بها.



وأشار إلى ان المنظومة الجديدة اكتملت في وقت قصير وبالتالي فإن القانون الذي تم التوافق عليه سيسهل الأمور على العملاء، معلنا عن أنه بحلول مايو المقبل سيكون هناك تقنيات التعامل غير النقدي باللمس والمعروفة بتقنية " كونتاكت ليس" بمعني يتم تمرير الموبايل الشخصي للعميل علي لوحة الكترونية مربوطة بحسابه البنكي ويتم سداد مدفوعاته إلكترونيا.



وأكد أن البنك المركزي يقوم بدور رائد في اكتمال البنية التشريعية والتكنولوجية من خلال اقتراب حسم قانون البنوك والذي تم التوافق عليه مع الجهاز المصرفي باعتباره سيتكامل مع الإجراءات التي قامت بها الحكومة لقبول عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي.



ووافق البرلمان أمس بأغلبية ثلثي الأعضاء علي قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

