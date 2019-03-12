ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس المصرف المتحد: قانون الدفع الإلكتروني خطوة للتيسير على العملاء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:22 م
القاضي
القاضي
محمد يحيي
ثمن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد من إسراع مجلس النواب في حسم قانون المدفوعات الإلكترونية والسداد غير النقدي في جلسته المنعقدة أمس، معتبرا أنها خطوة تسهم في التيسير على عملاء البنوك والجهاز المصرفي للقيام بدوره في الانتقال لمنظومة الدفع الإلكتروني.

وأوضح "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البنوك قطعت شوطا مهما في ذلك الملف غير ان هناك بعض الوقت سيتم اتخاذه لتفعيل منظومة التعامل غير النقدي بعد التأكد من اكتمال البنية التحتية تكنولوجيا لتطبيقات التعاملات الرقمية سواء عبر الموبايل البنكي او تقنيةQR.

وذكر أن كلا من البنك الاهلي المصري و المصرف المتحد وبنك مصر والقاهرة، قطعت شوطا هاما في تعزيز تلك الملفات من خلال مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني و التعامل اللا نقدي المؤمنة جيدا، مشيرا الي ان اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني ستحتاج لمواكبة التجار التطورات التكنولوجية ووجود بنية اساسية لديهم لتفعيلها وقبول التعامل بها.

وأشار إلى ان المنظومة الجديدة اكتملت في وقت قصير وبالتالي فإن القانون الذي تم التوافق عليه سيسهل الأمور على العملاء، معلنا عن أنه بحلول مايو المقبل سيكون هناك تقنيات التعامل غير النقدي باللمس والمعروفة بتقنية " كونتاكت ليس" بمعني يتم تمرير الموبايل الشخصي للعميل علي لوحة الكترونية مربوطة بحسابه البنكي ويتم سداد مدفوعاته إلكترونيا.

وأكد أن البنك المركزي يقوم بدور رائد في اكتمال البنية التشريعية والتكنولوجية من خلال اقتراب حسم قانون البنوك والذي تم التوافق عليه مع الجهاز المصرفي باعتباره سيتكامل مع الإجراءات التي قامت بها الحكومة لقبول عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي.

ووافق البرلمان أمس بأغلبية ثلثي الأعضاء علي قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

ترشيحاتنا

الداخلية: تيسيرات للمسنين وذوي الاحتياجات المتعاملين مع الجوازات

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

مجلس الأهلي يُعلق على تصريحات رئيس الزمالك

رد ناري من محمد صلاح بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير

الإمارات تتدخل لحل كارثة الطائرة الإثيوبية

مخدر الشيطان.. الداخلية تحكم قبضتها على أوكار تصنيع الاستروكس

قاهرة السرطان تساند محمد صلاح بقوة: قليلا من الرحمة

سفير السودان يكشف تفاصيل لقاء نائب البشير مع السيسي بالاتحادية.. فيديو

وفاة والدة تركي آل الشيخ من الرضاعة

استبعاد جوهرة ليفربول من مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

فيديو

في عيدها الـ 30.. خبير: شبكة الإنترنت أعظم اختراعات البشرية.. فيديو
وسيم السيسي: جزء كبير من لغتنا العامية مأخوذ من اللغة المصرية القديمة
غيرة النسوان وراء قتل أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة.. الأهالي: الأم القاتلة أصيبت بالعمى وتتسول بالمناديل في المترو .. فيديو وصور
باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان استخدموا الإنترنت لتنفيذ مشروع التمكين
الإسماعيلي يهزم سموحة بهدف نظيف في الظهور الأول للتوأم حسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟