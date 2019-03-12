المرأة بالسويس يحتفل مع طلاب الجامعة بعيد المائة لهم.. صور

ن هناك اهتماما من قبل الدولة بتولي المرأة العديد من المناصب القيادية والتى أثبتت كفاءتها خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، خلال لقائه اليوم، إن مجلس الجامعة القادم سيعتمد إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة نظرا لأهمية هذه القضية، مضيفا أن الجامعة ستعقد العديد من اللقاءات والندوة بشأن التوعية بهذا الأمر.



فيما أشارت المهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمراة فى السويس، أن هذا اللقاء فى إطار احتفالات المجلس القومى للمرأة بمرور مائة عام على عيد المرأة المصرية ، مضيفة أن هناك حملتين طرق الأبواب ولأنى رجل بدأوا يوم 1 مارس الماضى حتى نهائة الاحتفال الرسمى يوم 16 مارس لشرح الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة المصرية.



وأكد المهندسة فوزية على دور المرأة فى مكافحة المجالات المختلفة، مؤكدة على دور الدولة بتتويج القيادات الكفاءة منهم توليهم العديد من المناصب القيادية، لافتة إلى أن فى الوقت الحالى لا فرق بين رجل وامرأة فى العمل وفى المناصب القيادية الكبيرة.



تناول اللواء محمد الجيار مع الطلاب الحديث حول الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من خلال الكشف على الفساد والعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ودراسة كيفية الاستفادة من موارد الدولة وحسن استغلالها وإجراء المعلومات حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب القيادية بالدولة.





عقد المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، لقاء مع طلاب جامعة السويس بمناسبة احتفالات مرور مائة عام على عيد المرأة المصرية بمدرج كلية الآداب بجامعة السويس.بحضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس واللواء محمد جيار ، مدير مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة السويس والمهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومي للمرأة بالسويس والدكتورة جيلان شرف عميد كلية الإعلام بجامعة السويس وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .بدأ اللقاء بقراءة القرآن الكريم لأحد الطلاب بجامعة السويس ثم كلمة الدكتور سيد الشرقاوي ، رئيس جامعة السويس والذى أكد فيها على دور المرأة فى المجتمع المصرى ، لافتا إلى أ