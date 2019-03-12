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محافظات

محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير ورصف طريق الأدبية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:38 م
أعمال تطوير ورصف
أعمال تطوير ورصف طريق الادبية
حسن غنيمة
تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد آلله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس أعمال تطوير ورصف طريق الادبية بطول 10كيلومتر .

وأكد المحافظ أن تم التعاقد مع اثنين من الشركات الكبري في مجال الطرق لتنفيذ أعمال التطوير والرصف بالمواصفات القياسية للطرق وتنتهي الأعمال خلال شهرين من التنفيذ ، مشيرا الي ان هذه الاعمال بداية لنتائج زيارة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمحافظة السويس

رافق المحافظ كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس ووجدي السيد مديرعام الطرق والنقل وعبد الصمد احمد مدير عام الاسكان والقيادات التنفيذية والهيئة الهندسية .
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير ورصف طريق الأدبية
محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير ورصف طريق الأدبية

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