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رياضة

صلاح يشارك في تدريبات معسكر الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران
شارك الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني فى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، والتى من المقرر لها غدا.

وتظهر الصور، ارتفاع الروح المعنوية لدى الفريق، وجدية فى التدريبات قبل خوض المباراة التى يصفها الكثيرون بأنها "صعبة".

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبى.

ويكفى ليفربول التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يكفى بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ16.
صلاح يشارك في تدريبات معسكر الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ
صلاح يشارك في تدريبات معسكر الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ
صلاح يشارك في تدريبات معسكر الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ
صلاح يشارك في تدريبات معسكر الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ
صلاح يشارك في تدريبات معسكر الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ

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