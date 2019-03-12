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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة مواجهة الطلبة للشائعات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:40 م
لقاء وكيل الوزارة
لقاء وكيل الوزارة بالطلاب
كتب محمد الغزاوى
طالب الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد طلاب وطالبات مدارس المحافظة بألا يلتفتوا للشائعات التى يروجها المغرضون للنيل من استقرار الوطن وتدمير كل الإنجازات التى يتم تحقيقها من خلال وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

قال باهي خلال لقائه بمجموعة من الطلبة و الطالبات بمكتبه لابد أن نكون حذرين وان نتيقن من صحة المعلومات من مصادرها الأصلية وان نوظف استخدامنا لهذه الوسائل بما يعود بالنفع علينا وعلى الوطن.

وأكد باهي أن معظم الإيجابيات التى حققتها مصر لايمكن أن ينكرها الا جاحد مشيرا الي ان الدولة تعالج ما يوجد من سلبيات من أجل تحقيق تنمية شاملة فى كافة المجالات.


شدد باهي علي ان لايسمح طلاب وطالبات الباسلة أحفاد أبطال 56 للمتربصين بتحقيق أهدافهم .


أوضح وكيل تعليم بورسعيد أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية لمواكبة المتغيرات العالمية الإقليمية و المحلية لبناء الشخصية المصرية و تنمية قدرات ومهارات الطالب المصرى كى تتوافق مع احتياجات سوق العمل والتى لاتحققها طرق الحفظ والتلقين.

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