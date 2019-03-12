خلى بالك.. الطقس غدا برد وعواصف.. مطلوب استخدام الكمامات لمرضى الحساسية فى الجو المحمل بالأتربة.. واحمى نفسك من المخاطر بهذه النصائح

لو مضطر للخروج .. كيف تتجنب أضرار العاصفة الترابية

حماية المنزل من تسلل أتربة العاصفة الترابية

خطوات سهلة للوقاية من البرد والأنفلونزا





الخروج أثناء العاصفة الترابية

حماية المنزل من التراب

الإنفلونزا والبرد

حذر خبراء الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وهبوب عاصفة الترابية مما يجعل الجميع عرضة للإصابة بمزيد من المخاطر الصحية لذا وجب علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذه الأجواء.تعد العاصفة الترابية من أخطر الظواهر الطبيعية التى تؤثر على الجهاز التنفسى للإنسان وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية مثل التهابات الجيوب الأنفية وضيق التنفس.عرض موقع "Health" أهم خطوات الاحتياط والأمان التى تساعدك على الوقاية من مخاطر العاصفة الترابية، ما يلي:- تجنب الخروج في الهواء الطلق بقدر الإمكان.- إذا كنت مضطر للخروج فحاول أن تجعل فرصة تواجدك فى الشارع قليلة بقدر الإمكان.- غطي أنفك وفمك باستخدام قناع أو قطعة قماش مبللة للحد من التعرض لجسيمات الغبار.- احرص على ارتداء ماسك أو قناع على الفم والأنف للوقاية من أضرار العاصفة الترابية.- الابتعاد عن ممارسة الرياضية القوية خاصةً من يعانون من أمراض التنفس أو السكري.- البقاء في أماكن مكيفة إذا كان ذلك الأمر متاحا.- بنزلات البرد والأنفلونزا لتحمى نفسك إليك قواعد ضعيها فى إعتبارك يقدمها موقع "هيلث"- عليك إرتداء الملابس خفيفة الوزن الدافئة الفضفاضة- يجب الانتباه بشكل جيد وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والمواد الغذائية الهامة للمناعة ولصحة الجسم.-عليك بمجرد الشعور بأعراض البرد والأنفلونزا عليك النوم والإسترخاء يساعد النوم على رفع مناعتكأغسلى يدك باستمرار حتى تتجنبى الإصابة بالفيروسات ويجب عدم التعرض للهواء البارد خاصة فى الصباح-يجب الإهتمام بإرتداء ملابس تناسب درجات الحرارة والإبتعاد عن تناول السوائل الباردة بل تناول المشروبات الدافئة كالشوربة أو الجنزبيل الدافىء فهى تعمل كمضاد للالتهابات-يفضل استخدام الكمامات خاصة لمرضى الحساسية فى الجو المحمل بالأتربة.لا يقتصر تأثير العواصف الترابية على الأشخاص الموجودين خارج المنزل وإنما داخل المنزل أيضا فنجد ان بعض الأتربة تقتحم المنزل حتى وإن كانت الأبواب مغلقة وكشف موقع ""ETime" عدة نصائح تساعد فى تجنب المشاكل الناتجة عن سوء الطقس والعواصف الترابية منها:- البقاء في المنزل قدر الإمكان مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.- تأكد من قيامك بتنقية الهواء باستخدام فلتر هواء جزيئي فقد يكون الهواء داخل المنازل أسوأ من الهواء الخارجي.- ارتد قناعًا لتلوث الهواء وتأكد من حصوله على شهادة N95.- تناول الأطعمة التي تزيد من مقاومتك للـ PM 2.5 ، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E وبيتا كاروتين. والخضروات الورقية واللوز والجزر وغيرها الكثير.- لا تضيء الشموع أو تبقى في جو دخاني عندما تكون في الداخل.وبالنسبة للمشكلة الأكثر انتشارا فى مثل هذه الأجواء هى الإصابة بالبرد والإنفلونزا ونعرض فى السطور التالية أهم طرق الوقاية من نزلات البرد والمشاكل الصحية وفقا لما ذكره موقع "webmed" .- إغلاق النوافذ جيدا حتى لا تتسرب الأتربة للمنزل.- عدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى.- الابتعاد عن التخفيف المفاجئ للملابس خلال اليوم الحار.- كثرة تناول الماء والسوائل خلال اليوم الحار لتجنب الأمراض.- الاهتمام بالتغذية الصحيحة مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة خاصة التي تحتوي على فيتامين "سى".وذكر موقع "cbs42" أن أهم الطرق الفعالة للوقاية من الأمراض، خاصة فى مثل هذا الوقت، هى الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي كثيرا، والحصول على لقاح الإنفلونزا.