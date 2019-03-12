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تعليم

ننشر أعداد الطلاب المشاركين في أولمبياد إفريقيا بجامعة الأزهر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:35 م
طلاب مصريين ووافدين
طلاب مصريين ووافدين يشاركون في إطلاق شعلة الأوليمبياد
محمد شحتة
استكملت جامعة الأزهر استعدادها لانطلاق أولمبياد الجامعات الإفريقية بمشاركة 26 جامعة إفريقية، حيث كشفت عن توزيع الطلاب المشاركين في الأولمبياد على جميع ألعاب الأولمبياد، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعلنت جامعة الأزهر عن وصول إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الأولمبياد إلي 631 طالبا وطالبة من بينهم 133 من المصريين و498 من الوافدين.

أما توزيع الطلاب على الرياضات المختلفة، فحصدت "كرة القدم" المركز الأول من إجمالي عدد المشاركين من بين الرياضات الأخرى، حيث وصل عدد الطلاب المشاركين بها إلي 267 طالبًا من بينهم 36 مصريًا و231 وافدًا.

بينما تأتي "ألعاب القوى للبنين" في المرتبة الثانية، فقد وصل عدد المشاركين بها إلي 141 طالبًا من بينهم 23مصريًا و 118 وافدًا، كما احتلت "سلة البنين" المرتبة الثالثة بإجمالي 96 مشاركًا من بينهم 24 مصريًا و72 وافدًا.

ثم تأتي ألعاب "القوى للبنات" المرتبة الرابعة، بإجمالي 79 مشاركة من بينهن 26 مصرية و 53 وافدة، وأخيرًا فقد احتلت "سلة البنات" المرتبة الخامسة بإجمالي 48 مشاركة من بينهن 24 مصرية و 24 وافدة.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق الألعاب الأولمبية يوم الخميس الموافق 14 من مارس الجاري في الخامسة مساء.
انفوجراف لأعداد الطلاب المشاركين انفوجراف لأعداد الطلاب المشاركين

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