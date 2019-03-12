استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد الشاب محمد جميل شاهين (23 عاما) من مدينة سلفيت في الضفة الغربية، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مواجهات بين الجنود ومواطنين في المدينة.



وذكرت وكالة "معا" أن الاحتلال الإسرائيلي فتح النار على الشبان مما أسفر عن مقتل شاهين وإصابة أكثر من 40 بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، فيما اقتحمت 15 آلية عسكرية مدينة سلفيت عصرا، وانتشرت في عدة أحياء، وأغلقت مداخلها، وداهمت بعض المحلات التجارية.



وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة منذ ظهر الثلاثاء كاميرات المراقبة المنتشرة في المحلات والشوارع.