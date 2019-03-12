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منوعات

قاهرة السرطان تساند محمد صلاح بقوة: قليلا من الرحمة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:24 م
انيسة حسونة
انيسة حسونة
محمد بدران
حرصت النائبة أنيسة حسونة على دعم ومساندة محمد صلاح نجم ليفربول بعد انتقاد بعض الجماهير له حول تصريحاته الأخيرة حول كونه أفضل لاعب مصر وعربي وأفريقي.

وكتبت حسونة في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "‏‏هل نحن من هواة تصيد الأخطاء!! بالقطع نعم! وإلا فلماذا ننتهز أي فرصة لانتقاد محمد صلاح !! هل لأنه أكثر نجاحا من الآخرين؟ قليلا من الرحمة".

يذكر أن محمد صلاح تعرض لانتقادات مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية، والتى فسرها البعض بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى.

قاهرة السرطان تساند محمد صلاح بقوة: قليلا من الرحمة

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