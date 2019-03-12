خالد بن أحمد: وزير الطاقة القطري فقد عقله أثناء علاجه في لندن

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن وزير الطاقة القطري السابق عبدالله بن حمد العطية فقد عقله أثناء علاجه في لندن، عقب تصريحاته المثيرة حول خطط دول المقاطعة العربية لاحتلال قطر.



وكتب بن أحمد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عبدالله بن حمد العطية يعالج في لندن الله يشافيه و يعافيه. الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره".



وتابع: "شطحاته و مفرداته وصلت به الى آفاق غير مطروقة . "ما أقول الا الله يعينه "".



وكان تصريحات وزير الطاقة القطري السابق عبدالله بن حمد العطية، واتهامه لدول المقاطعة بأنها كانت تسعى إلى "غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم"، تسببت في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.