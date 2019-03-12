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محمد الباز: لقيت نفسي طرف في جريمة قتل أطفال المرج.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:42 م
المتهيمن بقتل اطفالهم
المتهيمن بقتل اطفالهم بـ المرج
محمد القاضي
علق الإعلامي محمد الباز، علي الفيديو الذي قام بعرضه يوم 26 فبراير، لسيدة تعرض مأساتها مع زوجها، قائلا: «لقيت نفسي طرف في جريمة».

وأشار: «الفيديو دا كان واحد صاحبي بعتهولي بالصدفة علشان نعرف قصة السيدة ونوفر سكن لها، ونجيب حقها من زوجها»، متابعا: «الست دي قضيتها أصبحت قضية رأي عام بعد اكتشاف إنها قتلت ولادها بالاشتراك مع زوجها في القضية المعروفة بـ "قتل أطفال المرج على يد والديهم"».

وقالت "السيدة"، إن زوجها يحقن عينهيا بالكلور، معقبه: «بيجيب بطاس وكلور من الصيدلية ويحقن بيه عنيا، وأما أصرخ بيكويني بالنار، ودائما بيضربني طول ما أنا في البيت، ويلسعني بغلاية الشاي».

وتابعت: «بيلسعني بغلاية الشاي وأنا نايمة، وأما ينزل من البيت بيكهرب باب البيت وباب أوضتي والشباك، وبيقطلع لي هدومي علشان ما أخرجش من البيت».

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