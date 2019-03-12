المصري مينا مسعود يتصدر بوستر فيلم علاء الدين الرسمي

طرحت شركة ديزني للإنتاج السينمائي بوستر جديدا لفيلم "علاء الدين"، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وظهر المصري مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين متصدر الافيش، وهو يحمل مصباحه الشهير، فيما يقدم النجم العالمي ويل سميث دور الجني الأزرق .



ويعد هذا أول فيلم واقعي لـ"علاء الدين"، الذي سبق وقدمته شركة ديزني على طريقة الافلام الإلكترونية، وحققت نجاحا كبيرا وإيرادات هائلة في شباك تذاكر السينما الامريكية .



يذكر ان المصري مينا مسعود يجسد في الفيلم شخصية علاء الدين وتم اختياره بسبب ملامحه الشرقية ، أما ويل سميث يقدم دور الجني الأزرق ومن المقرر طرحه ٢٤ مايو المقبل.