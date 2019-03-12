المصري مينا مسعود يتصدر بوستر فيلم علاء الدين الرسمي

طرحت شركة ديزني للإنتاج السينمائي بوستر جديدا لفيلم "علاء الدين"، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهر المصري مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين متصدر الافيش، وهو يحمل مصباحه الشهير، فيما يقدم النجم العالمي ويل سميث دور الجني الأزرق .
ويعد هذا أول فيلم واقعي لـ"علاء الدين"، الذي سبق وقدمته شركة ديزني على طريقة الافلام الإلكترونية، وحققت نجاحا كبيرا وإيرادات هائلة في شباك تذاكر السينما الامريكية .
يذكر ان المصري مينا مسعود يجسد في الفيلم شخصية علاء الدين وتم اختياره بسبب ملامحه الشرقية ، أما ويل سميث يقدم دور الجني الأزرق ومن المقرر طرحه ٢٤ مايو المقبل.
وظهر المصري مينا مسعود، الذي يجسد دور علاء الدين متصدر الافيش، وهو يحمل مصباحه الشهير، فيما يقدم النجم العالمي ويل سميث دور الجني الأزرق .
ويعد هذا أول فيلم واقعي لـ"علاء الدين"، الذي سبق وقدمته شركة ديزني على طريقة الافلام الإلكترونية، وحققت نجاحا كبيرا وإيرادات هائلة في شباك تذاكر السينما الامريكية .
يذكر ان المصري مينا مسعود يجسد في الفيلم شخصية علاء الدين وتم اختياره بسبب ملامحه الشرقية ، أما ويل سميث يقدم دور الجني الأزرق ومن المقرر طرحه ٢٤ مايو المقبل.