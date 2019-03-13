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ثقافة

افتتاح معرض ونس للفنانة علا المحمدي بالأوبرا غدا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:01 ص
معرض ونس
معرض ونس
طارق موسى
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة والنصف مساء غدا الأربعاء بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض بعنوان (ونس) للفنانة علا المحمدى.

يذكر ان الفنانة علا المحمدى الحاصله على بكالوريوس الفنون الجميلة ومنحة وزارة الثقافة لتصميم الأزياء المسرحية والتى تقوم بتدريس الفن وإقامة الورش الفنية وقد نفذت الفنانة العديد من المشاريع الفنية منها جداريات ، لوحات، موزاييك، زجاج معشق وزجاج ملون .

كما شاركت فى ورش الأطفال بدار الأوبرا وبالعديد من المعارض الفنية الهامة.

ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 19 مارس الجارى .

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