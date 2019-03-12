الحاج علي يتفق على تبادل الترجمة بين هيئة الكتاب والصين

التقى د.هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، بمكتبه بمقر الهيئة اليوم ، مع أعضاء المجموعة الصينية للنشر الدولى والتابعة لوزارة الثقافة الصينية .



وتحدث الحاج علي مع نائب رئيس المجموعة "فانج تشنغهوى" لبحث سبل التعاون الثقافى وكيفية تبادل الترجمة بين الدولتين حيث تقوم هيئة الكتاب بترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية ، وتقوم المجموعة الصينية للنشر الدولى بترجمة كتب الهيئة إلى اللغة الصينية .



وجاء الاتفاق المبدئى فى هذا التعاون الثنائي بين مصر والصين على ترجمة عشرين كتابا فى العام ، وستبدأ الهيئة بنشر كتاب الرئيس الصينى "التخلص من الفقر".