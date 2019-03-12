الحاج علي يتفق على تبادل الترجمة بين هيئة الكتاب والصين

التقى د.هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، بمكتبه بمقر الهيئة اليوم ، مع أعضاء المجموعة الصينية للنشر الدولى والتابعة لوزارة الثقافة الصينية .
وتحدث الحاج علي مع نائب رئيس المجموعة "فانج تشنغهوى" لبحث سبل التعاون الثقافى وكيفية تبادل الترجمة بين الدولتين حيث تقوم هيئة الكتاب بترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية ، وتقوم المجموعة الصينية للنشر الدولى بترجمة كتب الهيئة إلى اللغة الصينية .
وجاء الاتفاق المبدئى فى هذا التعاون الثنائي بين مصر والصين على ترجمة عشرين كتابا فى العام ، وستبدأ الهيئة بنشر كتاب الرئيس الصينى "التخلص من الفقر".
وتحدث الحاج علي مع نائب رئيس المجموعة "فانج تشنغهوى" لبحث سبل التعاون الثقافى وكيفية تبادل الترجمة بين الدولتين حيث تقوم هيئة الكتاب بترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية ، وتقوم المجموعة الصينية للنشر الدولى بترجمة كتب الهيئة إلى اللغة الصينية .
وجاء الاتفاق المبدئى فى هذا التعاون الثنائي بين مصر والصين على ترجمة عشرين كتابا فى العام ، وستبدأ الهيئة بنشر كتاب الرئيس الصينى "التخلص من الفقر".