تامر أمين يكشف نماذج تفصيلية لأسعار السيارات من واقع بيانات الجمارك.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إنه سيعرض مع فريق عمل برنامجه محاولة لحساب سعر السيارة من خلال كلام رئيس مصلحة الجمارك .



وأضاف أمين فى برنامجه "آخر النهار" أنه تم الغاء الجمارك تماما على السيارات ذات المنشأ الأوروبي حيث أن السيارات حتى 1600 سي سي كان عليها 40% جمارك ، بالإضافة الى ما فوق 1600 سي سي 135% تم رفعها جميعا .



وتابع أن ما يدفع فقط لمصلحة الجمارك هو القيمة المضافة على السيارات فالأقل من 1600 سي سي يتم دفع 15% عليها ومن 1600 :2000 سي سي 29% ، واخيرا اكتر من 2000 سي سي 44% كقيمة مضافة مشيرا الى ان المجموع الكلى يتم ضربه مع الرسوم الاضافية بنفس الترتيب التالي 3,5% و5.5 % و 8.5% .



واستكمل أن هناك بعض المقارنات من خلال مصلحة الجمارك حيث عرض صورة لإفراج جمركى لسيارة بيجو 3008 بسعة أقل من 1600 سي سي حيث ان قيمة السيارة من مصنع فرنسا 413195 جنيها وإجمالي الرسوم 139768 جنية ويتم جمع الرقمين معا .



وتابع ان هيونداى توسان قيمة السيارة 268633 جنيها وإجمالى قيمة الرسوم 90874 حيث أن إجمالي المبلغ والفرق مع السعر السوقى حوالي 80 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن الكادجار رينو إجمالي سعرها 295000 ألف جنيه قيمة الرسوم حوالى 60000 الف جنية و تباع بـ 420000 ألف جنيه.

