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الإعلاميين تبدأ في استخراج تصاريح مزاولة المهنة لغير الأعضاء.. سعدة: المخالف سيتعرض للمساءلة الجنائية.. ووكيل النقابة توضح الشروط

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:01 ص
طارق سعدة القائم
طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب
  • «الإعلاميين» تبدأ فى استخراج تصاريح مزاولة المهنة لغير الأعضاء
  • وكيل النقابة: نناشد العاملين بدون تصريح سرعة تقنين أوضاعهم 
  • سعدة يشدد: المخالفون سيعرضون أنفسهم للمساءلة الجنائية
  • القائم بأعمال النقيب: تم قيد 1500 عضو بالنقابة حتى الآن

انتهت نقابة الإعلاميين، من وضع الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وفقًا لقانون النقابة الذى ينص على أن قيمة التصريح تبلغ 1% من قيمة التعاقد، وفقًا للقانون رقم 93 لعام 2016.

وأعلن طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن النقابة بدأت بالفعل فى استخراج تصاريح مزاولة مهنة للراغبين فى ممارسة المهنة من غير أعضاء النقابة.

وأضاف "سعدة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، ان قانون النقابة يلزم غير الأعضاء ، بالحصول على تصاريح مزاولة المهنة وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة الجنائية، وفقًا لنص القانون الذى يجرم ممارسة المهنة دون العضوية أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة.

وعن عدد من تم قيدهم بالنقابة أكد سعدة، أنه تم قيد 1500 عضو بالنقابة حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة القيد تعمل على فرز ملفات المتقدمين للقيد أولا بأول.

وناشد القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، كل الوسائل الإعلامية أن تسارع فى تقنين أوضاع العاملين بها وفقًا لنص قانون النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستخاطب كل الوسائل الإعلامية لسرعة القيام بذلك.

من جانبها أوضحت سهام صالح وكيل أول النقابة، الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، مناشدة العاملون بدون تصريح سرعة تقنين أوضاعهم .

وأضافت صالح ان الأوراق المطلوبة ،هى استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام، وبيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى، وصورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

وأشارت إلى أن من بين الأوراق المطلوبة صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم وأصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل وشهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل وصحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم وأربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

وكان طارق سعدة قد اكد أن النقابة تنسق مع المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بشأن تصاريح مزاولة المهنة، بحيث لا يمارس المهنة سوى الأعضاء والحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة .

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