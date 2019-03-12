المشكلات العملية لعقود البيع والشراء.. ندوة بمكتبة المستقبل غدا

تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة توعوية عن المشكلات العملية لعقود البيع والشراء، يحاضر فيها المستشار القانونى محمد الخياط، وذلك في مكتبة المستقبل فى الخامسة من مساء غد الأربعاء.



قال د.نبيل حلمى أمين عام جمعية مصر الجديدة، ان الندوة تهدف إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لبعض المشكلات أثناء البيع والشراء، وتتناول الندوة الأوراق المطلوبة عند الشراء، كيفية صياغة عقد الشراء أو البيع، ما هي البنود التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند كتابة العقود، معرفة خفايا بعض البنود وبعض الثغرات في العقود، كيفية حماية أنفسنا من ان نكون فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة للنصب علينا عند الشراء او البيع.



وأشار "حلمى"، إلى أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ لاستراتيجية الجمعية بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية فى شتى مناحى الحياة، التي تهم الفرد والمجتمع من أجل إنشاء جيل قادر على المشاركة الحياتية بعقل متفهم ومرجعية صادقة.