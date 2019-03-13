السبت.. استئناف عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية.





وذلك يوم السبت القادم الموافق 16 مارس بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية





ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "ممنوع التصوير" اخراج عبد الله عادل والفيلم الروائي القصير"بين السطور" إخراج ساره فيظي والفيلم الروائي القصير "كأنه امبارح" اخراج نهي بظاظو وفيلم" دواير" وفيلم "شريط كاسيت " روائي قصير إخراج اميرة النميس والفيلم الروائي القصير " ذاكرة "اخراج خشوع الجوهري.





وعقب عرض الافلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى احمد عسر لمناقشة الافلام مع الجمهور.





الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.



