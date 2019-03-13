مسرح وزارة الشباب يشهد عرض جامعتي البريطانية وجنوب الوادي اليوم

يقدم فريق مسرح جامعة جنوب الوادي، عرضه المسرحي "حواديت كراكاز" ضمن مسابقات مهرجان إبداع في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرا، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.





كما يقدم فريق الجامعة البريطانية عرضه المسرحي بعنوان "سر العودة"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساء، وينفذ مهرجان ابداع الموسم السابع 2019 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، ومن بينها مجال العروض المسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة حتى 28 مارس.





وتضم لجنة تحكيم مجال العروض المسرحية لمهرجان إبداع بالموسم السابع كل من الفنان محمد صبحي، الفنان سامح الصريطي، الفنانة وفاء الحكيم.



