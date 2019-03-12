خليها تصدى: فرق كبير فى هامش ربح رينو داستر بين مصر والمغرب.. فيديو

قال محمد شتا المتحدث الرسمي باسم حملة خليها تصدى إن شركة مرسيدس أوقفت استيراد السيارات لأن فواتيرها لم تكن صحيحة، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك أن يستورد السيارات من الخارج.



وأضاف شتا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أنه يجب أن تكون هناك أسعار استرشادية معلومة للجميع من مصلحة الجمارك لأنها ليست أسرارا ويجب أن يتم وضع كل أسعار السيارات على الويب.



وتابع، هناك إفراجات جمركية تم الإفصاح عنها فأصبح الوكلاء يمنعون تصويرها لكى لا تنشر، مشيرا إلى أن أسعار السيارات بعد زيرو جمارك يجب أن تهبط أسعارها، ضاربا مثالا بأن سعر الرينو داستر مرتفع جدا مقارنة بالمغرب وبالتالى هامش الربح للوكلاء والتجار كبيرا.

