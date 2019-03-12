ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خليها تصدى: فرق كبير فى هامش ربح رينو داستر بين مصر والمغرب.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:15 م
رينو داستر
رينو داستر
أيمن سيد
قال محمد شتا المتحدث الرسمي باسم حملة خليها تصدى إن شركة مرسيدس أوقفت استيراد السيارات لأن فواتيرها لم تكن صحيحة، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك أن يستورد السيارات من الخارج.

وأضاف شتا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أنه يجب أن تكون هناك أسعار استرشادية معلومة للجميع من مصلحة الجمارك لأنها ليست أسرارا ويجب أن يتم وضع كل أسعار السيارات على الويب.

وتابع، هناك إفراجات جمركية تم الإفصاح عنها فأصبح الوكلاء يمنعون تصويرها لكى لا تنشر، مشيرا إلى أن أسعار السيارات بعد زيرو جمارك يجب أن تهبط أسعارها، ضاربا مثالا بأن سعر الرينو داستر مرتفع جدا مقارنة بالمغرب وبالتالى هامش الربح للوكلاء والتجار كبيرا.

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

تفاصيل بشعة فى واقعة قتل أطفال المرج على يد والديهم.. الزوج حقن عينى زوجته بالبطاس والكلور وأجبرها على إغراقهم.. صور

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

تامر أمين يكشف نماذج تفصيلية لأسعار السيارات من واقع بيانات الجمارك.. فيديو

رد ناري من محمد صلاح بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير

محمد الباز: لقيت نفسي طرف في جريمة قتل أطفال المرج.. فيديو

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

غيرة النسوان وراء قتل أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة.. الأهالي: الأم القاتلة أصيبت بالعمى وتتسول بالمناديل في المترو .. فيديو وصور

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

وفاة والدة تركي آل الشيخ من الرضاعة

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين
أحمد موسى: تجاوزنا الظروف الاقتصادية الصعبة والقادم أفضل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟