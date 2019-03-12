وفد الكاف يزور استاد الإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا

قام وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بزيارة ملعب استاد الإسكندرية؛ استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.



رافق لجنة الكاف أحمد مجاهد منسق اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، ومجدي عبد الغني المشرف على لجنة الاستادات والملاعب، وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية الذي حرص على توضيح بعض النقاط للوفد الأفريقي والتعرف منهم أيضا على ملاحظاتهم.