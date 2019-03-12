ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مجلس الدولة يؤيد صرف المنح المقدمة لجمعيات ذوي الإعاقة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:04 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة التضامن ، والمتضمن رفض الموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية "حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة " من قبل الصندوق العربي لحقوق الانسان بمبلغ مقداره ٥٢ ألف دولار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين شريف أبو الخير، و د. فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمد الموارلي، ونوح حسين ، وأحمد زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأوضحت المحكمة أن جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة مجال عملها هو حقوق الإنسان ذوي الإعاقة ، وقد وردت إليها منحة مقدمة من الصندوق العربي لحقوق الانسان لتمويل مشروع " اعرفني" الذي يهدف الي انشاء قناة علي موقع اليوتيوب للأفراد ذوي الإعاقة.

ومدة هذا المشروع اثنى عشر شهرا بمبلغ مقداره 52820 دولار، وتقدم المدعي بصفته بطلب عام ٢٠١٤ إلى وزارة التضامن ، للموافقة على قبول المنحة ، إلا أنها رفضت قبول هذه المنحة ، وعللت رفضها بعدم موافقة الإدارة العامة للأمن بالوزارة المدعى عليها.

ورأت المحكمة أن الأوراق خالية مما يفيد خطورة المشروع الذي تستهدف تمويله المنحة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأي من الجهتين المانحة أو الممنوحة ذاتهما.

وأثر رفض تلك المنحة علي منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها.

وثبت من كتاب مستشار وزارة التضامن ، أن المشروع محل المنحة جيد وينتهج نهجا تنمويا ويستحق أن يحظى بالموافقة ، لأنه يؤدي الي تحقيق فائدة مرجوة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتصدي لموضوعات مهمة خاصة بعلاقة قضية الإعاقة بالإعلام ، لذا رأت المحكمة أن قرار الرفض غير سليم قانونًا.

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية بالكامل

بعد تحذير الأرصاد منها.. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية المتوقعة غدا

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

التصالح في مخالفات البناء.. 2000 جنيه حد أقصى لسعر المتر

وفاة والدة تركي آل الشيخ من الرضاعة

الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

تشييع جثمان نبيل ذكى من مسجد الرحمن الرحيم.. صور 

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

مواصفات أول سيارة كهربائية من بيجو

في أولى جولاته.. كامل الوزير يستمع لشكاوى المواطنين داخل محطة مصر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين
أحمد موسى: تجاوزنا الظروف الاقتصادية الصعبة والقادم أفضل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟