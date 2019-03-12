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برلمان

أبو شقة: الاحتفالات الشعبية بمئوية ثورة 19 تستمر بالمحافظات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:11 م
رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد على أن الاحتفالات بمئوية حزب الوفد وثورة 19 لن تقتصر على زيارة بيت الأمة وضريح الزعيم سعد باشا زغلول، أو بالاحتفال الرسمي بقاعة المنارة يوم 22 من هذا الشهر الجاري، بل تستمر الاحتفالات الشعبية طوال العام في جميع محافظات الجمهورية، تحت رعايته من خلال اللجان العامة بالمحافظات وبالتنسيق مع اللجنة المشرفة على الاحتفال بمئوية ثورة 19، لتشارك جميع طوائف الشعب المصري الاحتفال بالثورة الأم في تاريخ مصر الحديث.

وأشار رئيس حزب الوفد فى بيان صحفى له إلى أن العديد من لجان المحافظات أعلنوا رغبتهم الصادقة في المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية للثورة الخالدة، خاصة في المحافظات التي كانت الأحداث مشتعلة بها أو المحافظات التي ينتمي إليها العديد من قادة ثورة 19 سواء من قادة الصف الأول أو الصفوف الأخرى لقيادة الثورة، والمحافظات التي شهدت الكفاح المسلح ضد المحتل.

وأضاف "أبو شقة" أن الزعيم سعد زغلول كان أصدر تعليماته بإعداد كوادر قياديه من الزعماء حتى إذا تم القبض على قادة يخرج القادة الذين يلونهم في الترتيب القيادي، لدرجة أن هذه القيادة وصلت إلى 25 قيادة ولهذا لم تتوقف مسيرة الثورة ولا نجاحها بفضل هذه الفكرة وهؤلاء الزعامات، الذين كان منهم شباب مثل أحمد ماهر، والنقراشي، وإبراهيم عبد الهادي، وجميعهم أصبحوا رؤساء وزارات لمصر.

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