الإسكان: تواجد مصر داخل أكبر معرض عقاري بفرنسا تسويق للدولة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن معرض العاصمة الإدارية الجديدة يتواجد الآن داخل أكبر معرض عقاري على مستوى العالم بفرنسا، يعد بمثابة تسويق للدولة في الخارج.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن المشاركة جاءت بعد زيارة الرئيس الوزراء ، الدكتور مصطفي مدبولي خلال العام الماضي، وحثه على المشاركة هذا العام لمعرفة حجم الاستثمارات التي تحدث علي الأراضي المصرية ،مضيفا أن الجناح المصري أبهر جميع المتواجدين داخل المعرض ونال إعجابهم .



وأوضح أنه يتم عرض التمنية الشاملة التي تحدث على الأراضي المصرية، أمام جميع المتواجدين ومعرفة أن الدولة المصرية يتواجد بها أكبر الأسواق العقارية ، مشيرا إلى حرص الدولة على التواجد داخل المعارض التي تحدث على مستوى العالم .

