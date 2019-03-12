مدحت يوسف: تحولنا من دولة مستوردة للغاز إلى منتجين خلال فترة قصيرة

قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن "مصر تحولت في فترة بسيطة من دولة مستوردة للغاز لدولة لديها اكتفاء ذاتي، وتصدر الغاز للخارج"، موضحًا أن "الطفرة في الغاز وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "مصر ستنتج 7 مليار مكعب غاز في اليوم قريبًا، وإن الاكتشافات والعمل في حقول الغاز سيحول مصر لمركز اقليمي في مجال الطاقة".



وتابع أن "الاستثمارات في مجال الغاز سترتفع لـ10 مليار دولار هذا العام، وإن الله على مصر بأن يكون لها ميزة تنافسية في الغاز بمنطقة البحر المتوسط"، مشيرًا إلى أن "هناك اكتشافات جديدة أيضًا في مجال الغاز قريبًا".

