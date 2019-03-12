مدير مكافحة المخدرات السابق: الإدارة تتميز بالحرفية الكبيرة في جمع المعلومات .. فيديو

قال سامح الكيلانى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا إن جهود وزارة الداخلية مستمرة لمنع دخول المخدرات حيث يتم التعاون مع الجمارك وحرس الحدود .



وأضاف الكيلانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار" ان الادارة تتميز بالحرفية الكبيرة فى جمع المعلومات لضبط التشكيلات العصابية وتعتبر مسألة فنية صعبة تحتاج لعمل ميداني على الأرض وتعتمد على العنصر البشري المدرب.



وأشار الى أن التنسيق الكامل بين الاجهزة المختلفة والمجهود الذى تقوم به اجهزة المكافحة يدل على جهودهم الكبيرة لضبط السموم ومحاربتها .

