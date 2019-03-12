شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

واصل فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح استعداداته للقاء فريق بايرن ميونخ الألمانى ضمن الدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.



وظهر على "صلاح" فى صور نشرها عبر حساباته التركيز الشديد نظرا لأهمية وصعوبة المباراة القادمة على الأراضي الألمانية.



ويستعد محمد صلاح لمواجهة بايرن ميونخ غدا فى إياب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، عقب نهاية مباراة الذهاب على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز بالتعادل السلبى بدون أهداف.