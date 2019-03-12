رئيس المفوضية الأوروبية يسخر من رئيسة وزراء بريطانيا.. فيديو

سخر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلون يونكر من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أثناء حديثه إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ساعات من الموافقة على تغييرات في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال يونكر إنه لم ينم كثير الليلة الماضية بسبب السيدة ماي، مشيرا إلى مفاوضات ماي معه بخصوص تعديلات الصفقة.



ووصفت الصحيفة يونكر بأنه سياسي لوكسمبورج الذي لا يحظى بشعبية، وأنه معروف بالعديد من الزلات والعثرات، والتي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه الرفيع بالمفوضية.



ولفتت الصحيفة إلى أنه حذر من أن اتفاقهم- الذي يبدو من المؤكد انه فشل- كان الفرصة الأخيرة للنواب لعقد صفقة، مشددا على انه لن يكون هناك تغييرات أخرى.



ووجه حديثه إلى رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني في البرلمان الأوروبي قائلا "سأسمح لك بالدخول سراً، لم أنم كثيرًا الليلة الماضية بسبب السيدة ماي ، لكنني أمضيت وقتًا طويلًا بما يكفي لتكون قادرًا على حلم سلوفاكيا".



