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محافظات

لليوم الثاني.. استمرار أعمال القافلة الطبية العلاجية بطوخ

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:00 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهوارى
تواصل القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أعمالها لليوم الثاني اليوم الأربعاء، بقرية أكياد دجوى بمركز طوخ للكشف على المواطنين وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية بدا فى تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية خلال شهر مارس الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

شدد على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

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