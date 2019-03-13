ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وفد من مسئولي التعليم يتفقد مدرسة النيل بدمياط الجديدة.. اليوم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:04 ص
مدارس النيل
مدارس النيل
ياســـمين بدوي
يتوجه اليوم الأربعاء عدد من مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى جولة تفقدية بمدارس النيل بمدينة دمياط الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم هذه الجولة التفقدية بحضور كل من: الدكتور حسن فارس رئيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، وأماني الفار المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، والدكتور عادل يونس رئيس قطاع الجودة بإدارة المدارس، وملاك رسمي مدير عام المدارس.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، هي المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية الموجودة في المحافظات التالية: دمياط، اسيوط، السادات، الاقصر، اسوان، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين).

تتمثل رؤية مدارس النيل في تقديم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع في إدارته وتحقيق أهدافة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

وتتيح مدارس النيل للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية بالشراكة مع وحدة شهادة النيل، بصندوق تطوير التعليم، وباعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمسمى: Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)، والثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج بمسمى: Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE).

ترشيحاتنا

ربيع ياسين: صالح جمعة أفضل بديل لـ عبد الله السعيد.. فيديو

المغرب يفلت من قائمة الملاذات الضريبية السوداء للاتحاد الأوروبي

كارثة.. ترك السماعات في أذنه أثناء النوم ففقد حاسة السمع

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

أحمد شوبير: يجب تكريم حسن شحاتة خلال أمم أفريقيا 2019.. فيديو

أحمد صلاح: الرجال يعتذرون أكثر من النساء

شهود عيان يروون لحظات الرعب في انقلاب سيارة شرطة على كوبري مشاة بأرض اللواء.. فيديو وصور

وداعًا للحمل والولادة.. العلم والكمبيوتر يوفران أطفالاً لا يموتون

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الفقهاء منعوا تولي المرأة منصة القضاء

حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج 13 مارس 2019 مهنياً وعاطفياً

طريقة تحضير بانيه مقرمش دون قلي

المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي عن مسلسل واحة الغروب: كحيت تراب.. فيديو
أبرز أخبار التوك شو.. الوزراء: مقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في الدولة.. الحكومة: سنتباهى باستاد القاهرة في بطولة الأمم الأفريقية.. وخبير اقتصادي: مصر حققت إنجازًا خلال
فيديوجراف| كيف تصرف محمد عبده بعد تعرضه لموقف محرج أمام الجمهور
منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو
منة شلبي: رامي مالك ومحمد صلاح يمنحان الأمل لتحقيق نجاحات كبيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟