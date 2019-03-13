وفد من مسئولي التعليم يتفقد مدرسة النيل بدمياط الجديدة.. اليوم

يتوجه اليوم الأربعاء عدد من مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى جولة تفقدية بمدارس النيل بمدينة دمياط الجديدة.





ومن المقرر أن يتم تنظيم هذه الجولة التفقدية بحضور كل من: الدكتور حسن فارس رئيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، وأماني الفار المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، والدكتور عادل يونس رئيس قطاع الجودة بإدارة المدارس، وملاك رسمي مدير عام المدارس.





جدير بالذكر أن مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، هي المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية الموجودة في المحافظات التالية: دمياط، اسيوط، السادات، الاقصر، اسوان، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين).





تتمثل رؤية مدارس النيل في تقديم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع في إدارته وتحقيق أهدافة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.



