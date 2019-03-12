الجمال يشيد بدور رئيس الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاقتصاد بالسوق المصري

ثمن المهندس محمد الجمال، مؤسس مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، دور المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في النهوض بقطاع الاستثمار فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، سواء على مستوى تسهيل الإجراءات، إذ نجحت الهيئة فى تأسيس الشركات إلى يوم واحد، وإطلاق برنامج وكيل تأسيس معتمد لتأسيس الشركات إلكترونيا من خلاله، وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، وإطلاق الدفاتر الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على وضع جداول زمنية للخدمات المقدمة بالهيئة، توضح موعدا محددا لإنهاء كل خدمة.



وأضاف الجمال أن المهندس محسن عادل أخذ على عاتقه تسهيل كل المعوقات التي تواجه مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، مؤكدًا أنه أشاد بالمبادرة التى تعمل على سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء للبلاد.



وأوضح مؤسس المبادرة، أن سلالات خرفان البرقي وماعز البور، تستحق منا الاهتمام وإنشاء مراكز أبحاث خاصة بهذه السلالات، حيث إنها تتميز بجودة لحومها وخلوها من الأمراض وإنتاجها الغزير، وتقل بها الدهون، والتي تتوزع نسبتها بالتساوي بمختلف أنحاء جسم الخروف البرقي، الذي يطلق عليه اسم "الحولي" للذكر و"الحولية" للأنثى، فضلًا عن القيمة الغذائية العالية في لحومه بسبب مراعاة في الصحراء بمطروح على فترات متفاوتة طوال العام، ويكتسب من خلال المواد العشبية والمراعي الطبيعية مذاقًا خاصًا يتميز به عن غيره، بسبب صفاء الجو ونقائه في الصحراء فضلا عن عدم وجود "لية" كبيرة له.



وأشار إلى أنه بلغت درجات الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء حوالي 90%، ومن اللحوم الحمراء بلغت 60%، ومن بيض المائدة بلغت 100%، ومن الألبان وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 80%، بينما بلغ تعداد الثروة الحيوانية بمصر 18 مليونًا و250 رأسًا منها 3.8 مليون رأس من الجاموس، و4.7 مليون رأس من الأبقار، و5.4 مليون رأس من الأغنام و4.2 مليون رأس من الماعز.



يذكر أن الإحصاءات الرسمية لتعداد الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح، تبلغ حوالى 300 ألف رأس أغنام البرقي من الضأن والماعز طبقا للإحصاء الأخير بعد أن كانت أعداد أغنام البرقي قد بلغت في إحصاء عام 1990 حوالى مليون رأس و 2.5 مليون رأس أوائل السبعينيات، مما يكشف انخفاضا شديدا وملحوظا في أعداد أغنام البرقي بمطروح.