تكريم ماجد الكدواني وإيهاب فهمي ومروة عبد المنعم في أكاديمية الفنون

بدأ منذ قليل افتتاح مهرجان المسرح العربي زكي طليمات في دورته ال ٣٦ برئاسة الدكتور أشرف ذكى ويحمل شعار " صدق حلمك .. تتصدق " ويستمر المهرجان حتى الاثنين 25 مارس .



وحضر حفل الافتتاح الفنان ماجد الكدواني وإيهاب فهمي ومروة عبد المنعم وعدد من الفنانين الذين تخرجوا من ١٧عاما.

أكدت عبد الدايم أن المهرجان أحد مسارات الحراك الفنى فى مجال المسرح والتى تتيح لطلاب المعهد العالى للفنون المسرحية الفرصة للتعبير عن أنفسهم والإعلان عن توجهاتهم وإلقاء الضوء على آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم إلى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة والمكملة للدراسة الأكاديمية .



من جانبه قال رئيس أكاديمية الفنون إن الفعاليات تضم ١٢ عرضًا من اعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل العروض تتكون من الدكتور محمد ابو الخير ، الدكتور أسامة ابو طالب ، الدكتور نبيل الحلوجى ، المخرج احمد شفيق ، الفنان محمد رياض ، المؤلف وليد يوسف ، واشار ان حفل الافتتاح يتضمن فقرة فنية لأوركسترا النفخ والإيقاع بقيادة المايسترو احمد الحناوي يليه عدد من عمداء المعهد السابقين هم المخرج الدكتور جلال الشرقاوى ، المؤلف الدكتور فوزى فهمى ، الدكتور سمير احمد ، الدكتور جلال حافظ ، الكاتب المسرحى الدكتور أحمد سخسوخ ، الدكتور حسن عطية ، الدكتور عبد الناصر الجميل ، الدكتور عبد المنعم مبارك الى جانب خريجى دفعة عام ٢٠٠٢ منهم الفنانة مروة عبد المنعم والمخرج خالد حسونة مع مجموعه من النجوم خريجى الاكاديمية منهم احمد حلمى وماجد الكدوانى