شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي 15 سفيرا أجنبيا جديدا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا ، صباح اليوم .



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا.



والسفراء هم: الأمين دودو عبد الله، سفير جمهورية تشاد، ورامون خيل كاساريس ساتروستيجي، سفير إسبانيا، وسولبيشيو كونفيادو سفير جمهورية الفلبين السيد جلين أندرو مايلز سفير أستراليا.



وتسلم الرئيس أوراق اعتماد تانيا آجيار فرنانديس، سفيرة جمهورية كوبا، وتتشانثانه كونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وكونبون راتاناك، سفير مملكة كمبوديا، وجريج ديفيد لويس، سفير نيوزيلندا، وكارين ليفون كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا، وجان فوليك، سفير الجمهورية التشيكية، وويلمرأومار فيرنانديس، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية وبابلو أرياران أومادا، سفير جمهورية شيلي، وآناميلينا دى جابيريا، سفيرة جمهورية كولومبيا، ودينا مفتي سيد، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وأحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق.



ورحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.