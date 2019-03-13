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أخبار البلد

ترشيح 24 شركة مصرية للمشاركة في برنامج تصديري خاص بالمنتجات التكنولوجية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:00 ص
تكنولوجيا
تكنولوجيا
احمد عبد القوى
أعلنت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن ترشيحها لـ 24 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة ببرنامجها التصديري eExport من إجمالي 42 شركة كانت قد تقدمت للبرنامج .

وكانت اتصال قد شكلت لجنة مستقلة محايدة تضم عدد من الخبرات وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت اللجنة قد بدأت بمراجعة الطلبات بناءً على معايير الاختيار الخاصة بالبرنامج والتي ترتبط بعدة عوامل رئيسية هي: طبيعة الشركة وهيكلها، المنتج / الخدمة "مدى تميز المنتج المراد تصديره"، سرعة نمو الشركة وقدراتها المالية، سابقة خبرات الشركة التصديرية، بالإضافة لتصنيف الشركات لثلاث فئات ، الفئة A: الشركات الجاهزة للانضمام إلى مرحلة التصدير ، الفئة B، الشركات الجاهزة للتصدير، ولكنها تحتاج إلى التواصل مع شركات المبيعات أولا ، الفئة C: الشركات الجاهزة لدخول برنامج تأهيل الشركات للتصدير "eExport Readiness Program".

من جهته، قال المهندس حسام مجاهد، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة منظمة اتصال ورئيس لجنة إدارة المشروع إن المرحلة الأولى من البرنامج التصديري eXport تستهدف الشركات الأعضاء بـ اتصال في كل المحافظات ، مشيرا أن اتصال تسعى جاهدة لمساعدة الشركات الأعضاء لتصدير منتجاتها وزيادة العائدات من العملات الأجنبية للبلاد، وذلك من خلال برنامجها التصديري الذي يتم بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" باعتبارها الشريك الاستراتيجي لـ "اتصال" ،بعد نجاح المرحلة التجريبية من المشروع والتي ساعدت الشركات في تصدير منتجاتها للخارج في كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تسعى اتصال لتعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات للتقدم لهذا البرنامج .

وعن آليات اختيار السوقين الأمريكية والأوروبية للتصدير لهما، أوضح أن هذا الاختيار جاء بعد دراسة متأنية للأسواق المستهدفة من خلال مجموعة من الشركاء خارج مصر "شركاء البيع" حيث أثبتت الدراسات أن هذين السوقين هما الأكبر للشركات المصرية في الوقت الحالي.

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