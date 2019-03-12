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تامر أمين: الإدارة القطرية بتعمل كل حاجة شمال.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:38 م
تميم
تميم
أيمن سيد
تساءل الإعلامي تامر أمين إلى متى الصبر فى جامعة الدول العربية على قطر ودعمها للإرهاب .

وأضاف أمين فى برنامجه "أخر النهار" أن "كل حاجة شمال بتعملها الإدارة القطرية " على مرأى ومسمع من الجميع دون تحرك من الجامعة العربية .

وتابع أنه يجب معاقبة قطر باعتبارها عضو فى جامعة الدول العربية مشيرا إلى أن قناة مباشر قطر لديها سلسلة من التقارير التي تثبت أن هناك مجموعة قطرية من المخابرات تعبث بأمن تونس " إلى متى سنترك قطر دون رادع ".

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