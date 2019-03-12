ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:34 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني و مُمثلي الشركات اليابانية لبحث زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

وأكد «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الوزراء رحب بمقترح رجل الصناعة محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر.

وأوضح «موسى» أن الوفد الياباني ذهبوا لكل الوزراء والمسئولين ورجال القضاء بالدولة للإطمئنان على حالة الاقتصاد والاستثمار وقطاع الصناعة في مصر، وتم طمأنة الوفد الياباني حول الاستثمار.

وأشار إلى أن الإجتماع حضره رجل الصناعة محمد أبو العينين والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب والكاتبة إلهام أبو الفتح وعدد من المسئولين في الاستثمار والصناعة والتجارة وعدد من الوزراء وسفير اليابان بالقاهرة .

ولفت إلى أنه تم مناقشة ضخ مزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصري ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد على توفير البيئة المناسبة للمستثمرين والشركات في القطاع .

ترشيحاتنا

رد مؤثر من الحضري على شائعات خلافه مع مدرب النجوم

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

التصالح في مخالفات البناء.. 2000 جنيه حد أقصى لسعر المتر

تفاصيل بشعة فى واقعة قتل أطفال المرج على يد والديهم.. الزوج حقن عينى زوجته بالبطاس والكلور وأجبرها على إغراقهم.. صور

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

ميدو يدافع عن محمد صلاح بتصريحات نارية

جزار إمبابة قتل صبيه بـ "ساطور" لوقوعه في حب ابنته ورغبته في الزواج منها

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

فيديو

الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير
أحمد موسى: الرأي العام يريد محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين
أحمد موسى: تجاوزنا الظروف الاقتصادية الصعبة والقادم أفضل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟