أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع الشركات اليابانية وترحيبه بمقترح أبو العينين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني و مُمثلي الشركات اليابانية لبحث زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.



وأكد «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الوزراء رحب بمقترح رجل الصناعة محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر.



وأوضح «موسى» أن الوفد الياباني ذهبوا لكل الوزراء والمسئولين ورجال القضاء بالدولة للإطمئنان على حالة الاقتصاد والاستثمار وقطاع الصناعة في مصر، وتم طمأنة الوفد الياباني حول الاستثمار.



وأشار إلى أن الإجتماع حضره رجل الصناعة محمد أبو العينين والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب والكاتبة إلهام أبو الفتح وعدد من المسئولين في الاستثمار والصناعة والتجارة وعدد من الوزراء وسفير اليابان بالقاهرة .



ولفت إلى أنه تم مناقشة ضخ مزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصري ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد على توفير البيئة المناسبة للمستثمرين والشركات في القطاع .